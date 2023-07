Geni fiorentini, dal Poggi alla Hack I viaggi di Urbano Fantastico nei rioni

Conosciamo davvero i personaggi che hanno reso grande Firenze, i suoi luoghi più nascosti, le sue origini e leggende? La risposta a questi interrogativi è ‘Urbano Fantastico’, un insieme di appuntamenti culturali ed artistici che per tutta l’estate abbracceranno i cinque quartieri della nostra città. Eventi itineranti, dunque, pensati per i più piccini ma anche per i grandi.

Tre i filoni - "Fiorentini Fantastici", "Scoperte Mirabolanti" e "Naturesimo", - attraverso cui si snoderà l’iniziativa presentata da Cantiere Obraz. Così, fra teatro, passeggiate urbane, laboratori e animazioni, si potrà andare alla scoperta di cinque menti geniali che hanno reso grande l’immagine di Firenze nel mondo: Antonio Meucci, Amerigo Vespucci, Filoteo Alberini, Margherita Hack e Giuseppe Poggi. E percorsi dedicati ai bambini per capire come sono nati la radio, il telefono, la fotografia e il cinema.

Con ‘Naturesimo’, invece, al centro degli incontri e delle rappresentazioni teatrali ci sarà il grande tema del rispetto del pianeta, con una particolare attenzione al mondo delle piante. Fino al 13 settembre, gli eventi ad ingresso gratuito diffonderanno dunque la cultura e lo spettacolo dal vivo in ogni angolo di Firenze. Ma vediamo adesso, quartiere per quartiere, alcune delle proposte messe in campo da Cantiere Obraz nell’ambito del cartellone dell’Estate Fiorentina 2023.

L’8 luglio alle 10,30 al giardino della Biblioteca dell’Orticultura (Quartiere 5) via con "Scoperte Mirabolanti: la radio". Il 10 luglio: alle 18, al giardino Niccolò Galli presso Light (Q2), in viale Manfredo Fanti 111, su il sipario su "Scoperte Mirabolanti: la corrente elettrica". Ancora, l’11 luglio alle 19 il Cantiere Obraz sarà alla Quercia di Mantignano (Q4) per andare alla scoperta di ‘Piante e Acqua’. Ci si sposta poi alla Biblioteca CanovaIsolotto il 13 luglio alle 18 con "Scoperte Mirabolanti: il cinema" e alle 19,30 "Fiorentini Fantastici: Filoteo Alberini".

E poi il 18 luglio alla Petraia ‘Piante e Uomini’ e, due giorni dopo, passeggiata urbana a Peretola per meglio conoscere la storia di Amerigo Vespucci. Il primo agosto tutti al parco di Bobolino, dove andrà in scena "Piante e Sesso". Gran finale con due urban walking in nome di Giuseppe Poggi e Margherita Hack. Info-prenotazioni: 3281445127 telefonoWhatsapp o via mail a [email protected] Il progetto è in parte realizzato grazie a Fondazione CR Firenze.