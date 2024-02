Generi diversi ma senza disparità . Violenza di genere: e i bambini?

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Bisogna fare qualcosa. E noi ci abbiamo provato, organizzando, negli open days del nostro istituto, una grande installazione per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ogni giorno accendiamo la televisione e sentiamo la solita notizia: donna oggetto di violenza. Violenza di ogni tipo: fisica, psicologica, sessuale. Fino alla più estrema, il femminicidio. La nostra reazione è ormai quasi distaccata, perché questo tipo di fatto è diventato un evento a cui ci stiamo abituando, una quotidianità. Atti ordinari ma che normali non sono affatto. Cosa c’è all’origine di tutto questo? La società è maschilista praticamente da sempre: già nelle varie civiltà antiche, con poche eccezioni (per esempio gli etruschi), le donne vengono pensate proprietà dell’uomo, i loro diritti sono inferiori a quelli maschili o non ne hanno affatto. Ma anche oggi, quando l’articolo 7 della carta dei diritti umani e l’articolo 3 della nostra Costituzione, sanciscono l’uguaglianza, la storia non cambia, come la vicenda di Malala e i quotidiani fatti di cronaca ci hanno insegnato. Ma c’è una speranza, sono i giovanissimi, siamo noi. Noi che con i nostri insegnanti, le nostre famiglie e gli altri educatori non ci nascondiamo le verità che stanno dietro a tutto questo: come l’importanza esagerata che diamo al possedere cose più che al valore delle persone, con il possibile passaggio, che può diventare molto forte, a considerare anche una fidanzata, una compagna, come un oggetto di nostra proprietà.

Già quando siamo bambini e bambine, quando vogliamo che un amico sia solo nostro e siamo gelosi degli altri suoi affetti cadiamo in questo errore; le relazioni "prigione", di qualsiasi tipo siano, sono tossiche, insane. Non devono esserci gabbie: le persone devono sempre poter essere libere di volare, nel rispetto reciproco e tornare, deve essere sempre una scelta. Se qualcosa non funziona dobbiamo essere capaci di gestire la frustrazione. Ciò a cui dobbiamo educarci quotidianamente è ad essere resilienti. Mai usare la violenza, parlare con calma, spiegare le proprie ragioni. E le donne non dovranno più stare in guardia, armate di scudo per difendersi da chi dovrebbe amarle. "One pen, one book, one child, one teacher, can change the world" ha detto Malala. Posiamo le armi, abbassiamo gli scudi, usiamo una penna e un libro. Ogni bambino, ognuno di noi, rappresenta la speranza per cambiare il mondo.