Generazione feroce Troppi casi in città

Coltelli e violenza cieca. Scandicci non si vuole svegliare da questo incubo. A ottobre, durante la fiera, ci fu la prima scazzottata tra minorenni. I carabinieri hanno appurato poi trattarsi di una lite scaturita per 15 euro di debito non saldato sull’acquisto di una borsa contraffatta che ne valeva 65. Il branco ha circondato un diciassettenne che da terra è stato picchiato più volte. Se l’è cavata con una spalla lussata, ma sarebbe potuta finire molto peggio. Così come sarebbe potuta finire male l’altra sera, quando da un apprezzamento siamo finiti alle lame.