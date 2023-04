Generatori elettrici per l’Ucraina Partito il convoglio

Era stato detto e l’obiettivo è stato portato a termine. Sono partiti alla volta di Kiev i camion della protezione civile della Città metropolitana di Firenze con a bordo quattro generatori di 300 kw. I generatori sono stati donati dal Comune e dalla Città metropolitana di Firenze e dalle amministrazioni comunali di Roma e Milano. Tutti insieme per aiutare l’Ucraina. Per quanto riguarda l’area fiorentina il generatore è stato donato da Aer, società di servizi ambientali di Pontassieve: alla partenza dei dispositivi erano presenti il consigliere delegato alla protezione civile Massimo Fratini, l’assessore al welfare di Palazzo Vecchio Sara Funaro e il sindaco di Pontassieve Monica Marini. L’iniziativa si sviluppa nell’ambito delle attività di supporto solidale svolte dal network delle città europee Eurocities, di cui Dario Nardella è presidente: proprio Firenze è stata scelta come hub nazionale di raccolta dei beni.

"E’ un gesto importante - ha spiegato il sindaco Nardella - che si inserisce nel quadro delle iniziative sostenute dal Parlamento Europeo e dell’associazione Eurocities che riunisce più 250 città europee. Si tratta di generatori molto potenti che possono fornire energia anche a un piccolo ospedale o a una scuola". "Voglio ringraziare per la grande professionalità della nostra struttura di protezione civile – ha affermato Fratini -. Questi generatori consentiranno di approvvigionare energia a una parte significativa della città di Kiev, con cui Firenze è gemellata. Siamo pronti ad accogliere altre donazioni di privati o intercettare donazioni di enti per poter fare questo tipo di operazioni. Noi abbiamo aperto il canale, che è utilizzabile anche da altri". Tra l’altro la Città metropolitana, come approvato anche dal Consiglio, sarà sempre più importante a livello internazionale: porteremo il modello della sala operativa di Firenze a Tirana".

Niccolò Gramigni