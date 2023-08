Generale Vannacci: Firenze celebra le sue parole controcorrente

"Un grande veramente, che ha avuto il coraggio di dire quello che tutti pensiamo". È questo uno dei tanti messaggi – tutti dello stesso tenore – scritti in una chat di un gruppo whatsapp creato da colleghi militari del generale Roberto Vannacci. La denuncia arriva da un maresciallo dell’Esercito, che scioccato nel leggere il fiume di messaggio di sostegno ha deciso di segnalare alla nostra redazione il contenuto della chat. "Sono normale, amo la g*****, mangio carne e per me le auto sono con motore a combustione interna", si vanta uno dei partecipanti. "Ha detto cose che molti pensano, ma da ipocriti fanno sembrare anormali i normali", esordisce invece un altro.

C’è esaltazione delle opinioni che il generale ha pubblicato nel suo libro autoprodotto ’Il mondo al contrario’ (che gli è costato il posto alla guida dell’Istituto geografico di Firenze) anche sui social network. "È colpevole di aver espresso l’opinione di milioni di persone che rappresentano la maggioranza, ma la voce delle minoranze ha la meglio". E ancora: "E questa sarebbe democrazia? Trasferire una persona perché la pensa diversamente?". "Ha espresso solo le sue idee, viva la libertà di pensiero, eh?", sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere su Facebook sotto ai post delle notizie sul generale.

Utenti di chat e social concordano anche su un altro punto: "Con questo libro, si è giocato la carriera", scrivono serenamente in molti. E, almeno in questo, forse tutti i torti non hanno.

Pie.mec