Gemelli candidato del centrodestra: "Smetteremo di essere periferia"

"Noi e loro". Con la presentazione del candidato del Centrodestra, Claudio Gemelli, si apre la campagna elettorale, quella vera, per il comune di Scandicci. E ieri ‘a dare la benedizione’ a Gemelli, coordinatore provinciale di FdI, c’era tutto lo stato maggiore del partito. Dal responsabile nazionale dell’organizzazione, Giovanni Donzelli, al senatore Marcheschi, fino al capogruppo in Regione, Francesco Torselli e al coordinatore toscano, il deputato Fabrizio Rossi. Alla presentazione c’erano anche tutti i responsabili dei partiti della coalizione: Forza Italia, Lega, Partito Liberale, Udc, Noi Moderati. Gemelli, avvocato, 36 anni, vive a Scandicci. Ha ricordato la sua prima candidatura in consiglio comunale alle politiche del 2009 a sostegno della candidatura di Paolo Marcheschi. Finì con una libecciata: 64,2% per l’allora sindaco del centrosinistra Simone Gheri, 25,32% per la coalizione del Pdl più Voce al Popolo. Ma erano altri tempi. Con il Pd in crisi di identità, il centrodestra vorrebbe fare il colpaccio. "Ho accettato di candidarmi – ha detto Gemelli – per rispetto e amore verso questo Comune dove vivo e dove ho cominciato a fare politica 16 anni fa. Il nostro obiettivo è portare il buon senso. Fare cose normali, cose che a Scandicci non vediamo da tempo. Il Pd in questi ultimi mesi ha smesso di governare, ci ha regalato lo spettacolo indegno di una lotta serrata per le poltrone e tra correnti". Gemelli punta a rappresentare la discontinuità. "Scandicci è ancora una città incompiuta, che negli ultimi cinque anni si è fermata. Continua a essere la periferia della periferia di Firenze". Sui temi quotidiani il primo all’ordine del giorno è la sicurezza: "Vi pare normale – ha detto il candidato sindaco – che nel centro della città la sera le persone non si sentano sicure? Il biglietto da visita per chi entra a Scandicci, a Villa Costanza, è l’ex Cnr, un’area franca perennemente occupato, nell’ex liceo Alberti, a due passi da qua, fino a ieri abbiamo avuto ugualmente balori. Con me basta zone franche. Le regole si rispettano e valgono per tutti". Altro nodo, la battaglia allo scudo verde. "I radical chic del pd – ha concluso – pensano ai pums, alle bici colorate e alle assurde zone 30. Ma nessuno ha il coraggio di andare a Firenze e lottare per l’assurdo scudo verde che costringerà gli scandiccesi a pagare per entrare in auto a Firenze anche per andare a lavorare".

Fabrizio Morviducci