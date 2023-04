Gemellaggio, arrivano gli amici di Breton

Riprende vita, dopo la forzata lontananza da pandemia, il gemellaggio Barberino di Mugello – Betton, avviato dal 2004. E in quasi vent’anni sono state numerose le occasioni di incontro e di visita. Lunedì, per una settimana, arriveranno dalla Francia in trentadue, giovani e adulti, guidati dal vicesindaco Francois Brochain. "Un rapporto – dice Pasquale Toscano, presidente del comitato barberinese -, quando è vissuto e partecipato, è sempre una cosa molto bella: le famiglie che accolgono gli amici francesi, con la possibilità di incontrare e conoscere culture ed esperienze diverse. E credo che questo sia importante soprattutto per i nostri ragazzi, per favorire una maggiore apertura, e per farli sentire cittadini d’Europa". "E’ anche un modo – continua Toscano (nella foto) – per valorizzare la nostra terra: diversi cittadini di Betton sono poi tornati in Mugello, visitando Firenze e altre città toscane". E nella settimana mugellana scopriranno tante bellezze del territorio: percorreranno a piedi un tratto della Via degli Dei, visiteranno la pieve di Sant’Agata, Bosco ai Frati, la Fortezza di San Piero, Casa d’Erci, dove si cimenteranno nella realizzazione di tagliatelle e tortelli mugellani. Non mancheranno ovviamente le visite a Firenze.

P.G.