Firenze, 12 ottobre 2021 - Il gelato più buono, in Toscana, parla al femminile. Vengono da Firenze Lavinia Mannucci e Gaia Mecocci, risultate tra i migliori sedici gelatai d’Italia. E adesso chi riuscirà a rappresentare l’Italia alla finale mondiale di gelato del Festival World Masters? I magnifici sedici hanno superato ben quattro anni di prove a cui hanno partecipato quasi 2mila gelatai. Adesso, i migliori sedici si sfideranno il 14 ottobre ad Anzola Emilia, Bologna, nella sede del Gelato Museum Carpigiani. E sarà lì che verranno decretati i quattro super campioni che rappresenteranno il nostro Paese al mondiale.

Ma scopriamo da vicino le fiorentine e, soprattutto, le loro gustosissime creazioni.

Gaia Mecocci della gelateria Dona Malina del capoluogo toscano ha conquistato tutti col suo “Blend in Rum”, un sorbetto al cioccolato 78% Costa d’Avorio arricchito con grué di fave di cacao del Venezuela abbinato al Rum Don Diego da dosare a seconda del gusto personale di chi l’assaggia con uno speciale dosatore.

Lavinia Mannucci è invece della gelateria Caminia, sempre a Firenze. Si è distinta con “Al settimo gelo”, gusto che prende origine da una ricetta di una torta di riso del 1470 chiamata «Torta de gli addobbi», ripresa poi da Artusi nel 1891. Nella trasformazione in gelato è stata rivisitata mantenendo un gusto ricco di riso, latte, mandorle e cedro candito.

Il Gelato Festival World Masters è il principale torneo internazionale di categoria con partner Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group.

La premiazione del 14 ottobre alle 14.30 sarà visibile sulla pagina Facebook di Gelato Festival World e sul canale YouTube di Carpignani Gelato University. Partner tecnici per la Giuria: Coppa del Mondo di Gelateria e ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana

Il Gelato Festival ha debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e – dal 2017, – anche negli Stati Uniti, per un totale di 80 festival realizzati, prima di abbracciare tutto il pianeta col campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters 2021.