Firenze, 19 giugno 2021 - Cioccolato, crema e pistacchio non passano mai di moda. Ma osare, si sa, non fa mai male. Ecco che per l’estate 2021 i maestri gelatieri si stanno sbizzarrendo tra caramello con mandorle, fichi e stracciatella. E poi zuppa inglese e l’immancabile tiramisù. Il gelato è uno dei piccoli grandi piaceri estivi.

Piace a tutte le età e rappresenta un irrinunciabile momento di gusto e di relax durante le calde giornate o, dopocena, magari camminando in riva al mare. Tra i gusti decisamente più originali, ecco il tarassaco variegato al papavero, realizzato con una pianta tipica del territorio del Friuli, ma anche la mandorla grezza.

E poi il frozen americano al caffè e lo sgroppino mediterraneo al profumo di bergamotto e tiramisù colada presentate da Mattia Pastori, mixologist e imprenditore nel beverage.

Ma quali sono le gelaterie più rinomate (e premiate) della nostra regione?

Quelle che hanno ottenuto ‘tre coni’ dal Gambero Rosso sono tre. Dunque, se siete a Firenze non dimenticate di fermarvi alla Gelateria della Passera, nell’omonima piazza a due passi da Pitti. Irresistibile, ancora, il cono della Chiccheria di Marina di Grosseto, che vanta oltre 30 anni di storia.

Chi si trova in Maremma, deve per forza andare ad assaggiare le creme, come quella con vaniglia bourbon, salsa di mou salata e croccante di nocciole Igp con stracciatella di cioccolato al latte. A San Gimignano (Siena), tappa obbligata è il Dondoli. Si trova nella centralissima piazza della Cisterna ed è conosciuta in tutto il mondo. E' continuamente visitata da tv nazionali ed internazionali. Il maestro gelatiere Sergio ha creato gusti insoliti come la crema allo zafferano e pinoli e il sorbetto di Vernaccia.

Nella vicina Liguria invece le due gelaterie con tre coni secondo il Gambero Rosso sono la Cremeria Spinola di Chiavari e la Gelateria Profumo di Genova.

In Toscana invece hanno i due coni la Gelateria Baldi, a Agliana (Pistoia), Cremeria Cecconi Sunflower (Arezzo), Ghignoni a San Sepolcro e Cassia Vetus a Terranuova Bracciolini. Per la provincia di Livorno ce ne sono due all'Elba, Ghibli (Campo nell'Elba) e La Svolta a Marciana Marina. Con loro anche il Gusto Giusto di Piombino. A Firenze due coni per I Gelati del Bondi e Vivoli. A Lucca la Cremeria Opera e a Viareggio Galliano.