"Gaza e Shoah". Frecciata Anpi contro il sindaco

L’incontro della discordia non si farà, almeno su Bagno a Ripoli, ma solo per indisponibilità della sala. Dopo le furiose polemiche con il ritiro, dei locali del circolo in cui l’iniziativa si sarebbe dovuta tenere, salta infatti la serata "Mai più: 80 anni fa lo sterminio del popolo ebraico da parte dei nazisti - Oggi il genocidio del popolo palestinese da parte dello stato di Israele" che gli organizzatori, fra cui la sezione ripolese dell’Anpi, avevano programmato per il Giorno della Memoria. "Noi possiamo agire solo sul territorio di Bagno a Ripoli – dice Luigi Remaschi presidente locale dell’Anpi – l’incontro non può essere fatto perché manca la sala". Pur prendendo atto delle mutate condizioni logistiche però Remaschi non rinnega assolutamente l’iniziativa e lancia una frecciata al primo cittadino Francesco Casini (foto): "Da una parte – prosegue – il sindaco ci attacca, prende le distanze e nello stesso giorno dal Comune mi arrivano due notifiche in cui mi si chiede di collaborare e finanziare in parte i viaggi nei campi di sterminio degli studenti e di partecipare alle celebrazioni del Giorno della memoria anticipate, su mia proposta, al 26 gennaio. Con una mano mi tirano un cazzotto e con l’altra mi accarezzano".

La risposta di Casini non si è fatta attendere: "Da sempre riconosciamo e apprezziamo il lavoro dell’anpi sul territorio per promuovere i valori della resistenza e dell’ antifascismo. Siamo tutti dell’Anpi. Questa iniziativa però non era assolutamente condivisibile".