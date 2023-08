Gavinana, in tre su un monopattino Guida incosciente e senza regole Campagna informativa del Comune

L’ultimo "avvistamento" in via Coluccio salutati, Gavinana: tre giovanissimi, minorenni pare, insieme sullo stesso monopattino. Senza casco, senza luci, senza dispositivi di sicurezza. Incuranti delle norme di sicurezza: la loro e quella degli altri utenti della strada. Le segnalazioni sono dello scarso rispetto delle regole per chi viaggia sui monopattini elettrici, sono all’ordine del giorno. Anche per come vengono ’parcheggiati’ specie quelli presi a noleggio. Buttati dove capita, nei parcheggi con strisce blu o addirittura negli spaziriservati a persone con disabilità; sui marciapiedi, a terra, ostacoli per carrozzine e passeggini costretti a slalom improbabili. Le regole: è vietato per i monopattini trainare altri veicoli oppure farsi trainare da altro veicolo. I conducenti non hanno l’obbligo di patente (solo di avere più di 14 anni) e di notte devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti. Una evidenza suscettibile di correttivi. Ormai era fin troppo chiaro. Il governo ha varato misure per tutelare di più i conducenti e per arginaregli incidenti. Le nuove regole nel disegno di legge per le modifiche al Codice della Strada approvato dall’esecutivo a fine giugno, da convertire in legge dal Parlamento. Previste novità ulteriori rispetto a quelle in vigore dal 2022. Obbligo del casco per tutti, non solo per i minorenni; obbligo di assicurazione Rc auto (oggi l’obbligo è solo per i veicoli in sharing); targa non rimovibile, come su auto e moto. Ancora: divieto di andare contromano e di sostare sui marciapiedi; parcheggi solo nelle aree individuate dai Comuni. Le sanzioni potrebbero arrivare a 800 euro. Il disegno di legge prevede che fuori città si possa proceedere solo su strade urbane e con un limite di velocità non superiore ai 50. Il testo del disegno prevede che per i veicoli in sharing sarà previsto "l’obbligo, per il gestore del servizio medesimo, di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei medesimi al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione".

"Siamo d’accordo con l’iniziativa dell’esecutivo – commenta l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti – e aggiungo che a settembre lanceremo una campagna di comunicazione sulle regole di comportamento, sui limiti orari per chi guida i monopattini, ma anche per chi viaggia sulle biciclette elettriche. Non andare contromano e – non sembri scontato – non passare con il rosso. Una campagna che ricordi le accortezze da avere: divieto di andare in due sul monopattino, di portare pesi a bordo. Ho visto persone con buste della spesa, o confezioni di acqua. Serve una stretta, inutile negarlo o rimandarla. E il Comune per uno-due mesi sarà attivo in ogni maniera possibile, a partire dai social". Per una circolazione ’sostenibile’ e corretta. "Sì. Ho ancora impressi due gravi incidenti avvenuti tempo fa in via della Scala e in via Cavour, persone investite sul marciapiede o all’ uscita di casa, con gravi conseguenze".

giovanni spano