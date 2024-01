Gavinana, aggressione nella notte senza motivo. La vittima trasportata in ospedale

Firenze, 28 gennaio 2024 – Un'aggressione in strada, al momento senza apparente motivo, è stata subita da un uomo di 44 anni la notte scorsa a Firenze, in via Bartolomeo Scala, nella zona di Gavinana. Il 44enne ha riferito ai carabinieri di essere stato affrontato da uno sconosciuto che senza motivo ha iniziato a insultarlo e a colpirlo con pugni.

La vittima, in forte stato di agitazione, è stata trasportata presso l'ospedale della Santissima Annunziata per accertamenti. Indagini in corso da parte dei carabinieri per individuare l'autore del gesto.