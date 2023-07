Gattini gettati nel cassonetto

Quattro gattini ritrovati (vivi) in un cassonetto a Dicomano. Messi in salvo e curati grazie all’intervento della Municipale. Non si tratta certo di una storia alla Aristogatti nè da musical tipo Cats. Il responsabile è individuato. La sua identità rimane riservata, anche a causa di possibili reazioni che potrebbero verificarsi davanti a un gesto così vile. I quattro mici sono stati individuati per puro caso da un passante, scaraventati in un cassonetto davanti alla farmacia. Come fossero rifiuti. Verso i gatti si è scatenata una gara di solidarietà, con alcuni volontari impegnati nelle cure dei felini. "Auspichiamo - dice il capogruppo di centrodestra in consiglio comunale, Giampaolo Giannelli - che da parte della magistratura venga comminata una condanna esemplare, non è tollerabile che esistano ancora episodi così crudeli e barbari".

L.B.