Gatti guida il Maggio nella festa per Verdi

"Viva Verdi": anche il Maggio aderisce all’iniziativa del ministero della Cultura con Anfols, l’associazione che riunisce le principali fondazioni lirico-sinfoniche italiane, per sostenere il progetto di acquisto in prelazione da parte dello Stato di Villa Sant’Agata, la casa-museo del grande compositore. Domani alle 20 Daniele Gatti salirà sul podio della Sala Mehta per riproporre alcune delle pagine più celebri del repertorio verdiano. La serata si apre sulle note della Sinfonia e del "Va’, pensiero" del Nabucco, cui segue l’altro grande e amatissimo coro risorgimentale: "O Signore, dal tetto natio", da I Lombardi alla prima crociata. Seguono due estratti dal Macbeth, nella versione del 1865: il ballo del terzo atto e la celebre "Patria oppressa". E poi la sinfonia de I vespri siciliani e il "Sanctus" della Messa da Requiem. Il concerto si chiude sulle note di Otello, con i ballabili del terzo atto e il coro "Fuoco di gioia". La villa nella bassa piacentina raccoglie cimeli d’inestimabile valore storico. Fu progettata, nei suoi ampliamenti rispetto alla struttura di base, da Verdi stesso, che qui visse a partire dal 1851.

La serata è una delle 14 rappresentazioni di musiche e opere verdiane collocate tra lo scorso 10 febbraio e il prossimo 15 giugno, allo scopo di indirizzare gli incassi ricavati dagli spettacoli alla realizzazione di un fondo devoluto all’acquisto del sito artistico e culturale verdiano e delle sue pertinenze. Anche il pubblico può contribuire con una donazione tramite bonifico all’ Iban: IT81E01000032453480 29368004. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 3

