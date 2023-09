Garibaldi su una gamba", Un salto nel passato a Pontassieve"

Un salto nel passato grazie ad una commedia ironica e ricca di emozioni. A Pontassieve il Teatro Guascone, per la rassegna “Utopia del Buongusto“, propone lo spettacolo “Garibaldi su una gamba“ di Manfredi Rutelli e Andrea Kaemmerle. Andrà in scena presso “Le Muratine“, in piazza Vittorio Emanuele II stasera alle 21. Giuseppe Garibaldi è l’uomo più famoso d’Italia, amato e ricordato da tutti come un eroe. In questo spettacolo un Garibaldi quasi clownesco, confesserà amori e sabotaggi, scorribande e grandi orazioni. Ma anche viaggi per mare e fughe a cavallo, battute di pesca e zappamenti d’orto.

Martina Stratini