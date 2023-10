Gare, visite e assaggi. Riparte sabato la mostra dell’olio

Due fine settimana, il prossimo e quello dopodedicati all’oro verde, pur in una annata in cui scarseggia. Al Centro espositivo St.Art in via Garibaldi torna la Mostra Mercato dell’olio extravergine di oliva, giunta alla 27esima edizione. Il via è fissato per sabato alle 10 con i saluti del sindaco Prestini mentre la sera la cena inaugurale a cura dell’Associazione Turistica e con l’Associazione Cuochi Fiorentini (prenotazioni entro il 2 novembre all’Atc). Gli stand delle aziende agricole che esporranno e metteranno in vendita il loro olio stazioneranno allo St.art sia il sabato che la domenica dalle 10 alle 19. Durante la manifestazione tornerà anche, come da tradizione, la rassegna dedicata ai ‘mangiari con l’olio nuovo’ "Ce l’ho con l’olio" a cura dell’Associazione Assieme, tutte le sere dalle 19,30. Il programma prevede anche una tavola rotonda su olivicoltura e cambiamenti climatici una gara amatoriale di dolci rall’olio EVO e visite guidate gratuite al Museo del Figurino storico.