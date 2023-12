Gare d’auto in montagna. Bacci, il chiantigiano più veloce d’Italia

Ha solo 23 anni, ma è una "vita" che in pista. Matteo Bacci (foto) ha iniziato a correre con le macchine da quando aveva 14 anni. E oggi è il pilota più veloce d’Italia nella categoria sportiva Velocità Montagna Gruppo E1 cilindrata 3000. Bacci ha ereditato la passione per le auto da corsa dal padre Andrea e prima ancora dal nonno Sergio, entrambi più volte campioni e vincitori di centinaia di coppe e medaglie. Bacci ama le auto da corsa a tal punto da studiarle, progettarle realizzarle calibrandole sulle proprie potenzialità attraverso il supporto degli esperti e dei professionisti del settore tra cui l’ingegnere Iacopo Guidi. Matteo Bacci ha affrontato il suo primo anno di cronoscalate, un campionato costituito da 12 gare velocità montagna e sono felice di poter realizzare un sogno che coltivo da quando ero bambino". E, conclude Bacci, "una vittoria che dedico a tutti coloro che mi hanno supportato in questa avventura che continuerò a vivere con passione. Grazie alla mia famiglia, ai tecnici e anche un po’ a me stesso poiché è importante, soprattutto quando si ha vent’anni, credere e investire su noi stessi".