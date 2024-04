Garante anziani . Arriva la nomina: "Grande passo"

"Esprimo profonda soddisfazione per la nomina della figura del “Garante dei diritti degli anziani” nel Comune di Firenze effettuata con decreto del sindaco n. 14 del 03/04/2024". Sono le parole del capogruppo di Forza Italia, Mario Razzanelli (in foto), a seguito della nomina della dottoressa Cinzia Vitale, che si occuperà del rispetto dei diritti di tutte le persone anziane "secondo i principi previsti dalla carta costituzionale: giustizia sociale, solidarietà e diritto alla salute", continua Razzanelli. In qualità di presidente della commissione affari istituzionali, continua il forzista, "ho avviato un percorso iniziato già nel 2021 e conclusosi con l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio comunale della delibera n. 46 il 3 ottobre 2022 che ha istituito la figura del Garante contestualmente al relativo regolamento che ne disciplina compiti e funzioni".

Accoglienza più che positiva quindi per la dottoressa Vitale, "con la quale – continua Razzanelli – sono certo si avvierà una proficua collaborazione nell’interesse dei tanti cittadini che accolgono con piacere la notizia dell’esistenza di una figura terza di garanzia". E ancora: "Con questa nomina Firenze si allinea con numerose altre città italiane che avevano già istituito questa figura riconoscendo la necessità di valorizzare il ruolo dei più anziani e al contempo impedire possibili discriminazioni che tendono non raramente ad emergere nella società", conclude.