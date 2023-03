Gara ciclistica e corsa podistica Doppio appuntamento domenicale fra il Piazzale e la zona di Rovezzano

Domani mattina doppio appuntamento con le gare sportive. Sono in programma la corsa ciclistica “Per sempre Alfredo” dedicata all’ex commissario tecnico e grande saggio del ciclismo italiano Alfredo Martini, e la manifestazione podistica “Corri Italia”. Per entrambe sono stati predisposti provvedimenti di circolazione. Per la prima, il ritrovo dei partecipanti è alle 10 al piazzale Michelangelo, alle 11,50 è in programma il trasferimento verso la partenza ufficiale collocata in via Carlo Alberto Dalla Chiesa alle 12,10. Per il trasferimento saranno istituiti divieti di transito al passaggio fra piazzale Michelangelo-viale Michelangiolo-piazza Ferrucci-Ponte a San Niccolò-lungarno del Tempio-luColombo-Aldo Moro-largo Folon-via Enrico De Nicola. La gara podistica “Corri Italia” si svolge su un percorso di 10 chilometri nella zona di Rovezzano-Gignoro-Settignano. Dalle 8,30 alle 12 previsti divieti di transito al passaggio sull’itinerario.