Gara ciclistica e bici d’epoca

Figline ancora centro di una corsa ciclistica, dopo il Giro del Valdarno. Domani si correrà il 23° Trofeo Città di Figline per la categoria Giovanissimi. Partenza dalla centralissima piazza Marsilio Ficino alle ore 16 per la corsa organizzata dall’ASD Ciclistica Figlinese. Domenica poi ci saranno le bici d’epoca della Marzocchina: in partenza da San Giovanni Valdarno, porterà gli atleti anche nell’area mineraria in territorio figlinese.