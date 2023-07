Ganesh Del Vescovo omaggia Hector Villa-Lobos a Firenze

Omaggio a un fuoriclasse delle sei corde da un altro virtuoso. Il chitarrista Ganesh Del Vescovo protagonista, stasera alle 21,15 nel cortile della biblioteca Ragionieri, di un sentito tributo a Hector Villa-Lobos, polistrumentista brasiliano eclettico e grande innovatore che ha fuso tradizione popolare latinoamericana, avanguardia novecentesca e neoclassicismo. Un viaggio musicale intorno alla figura di Villa-Lobos, impreziosito da rielaborazioni per chitarra di Bach e la prima assoluta di una nuova composizione. L’iniziativa è a cura della Scuola di Musica Bruno Bartoletti per la rassegna "Un palco in biblioteca". Ingresso libero ma si può prenotare online su https:bit.lypalco23 o allo 055.4496851.