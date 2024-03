Gamps, un’estate da paleontologo. Aperte le iscrizioni per i corsi

Un’estate da paleontologo. Sono aperte al Gamps, il museo dei fossili di Scandicci, le iscrizioni ai centri estivi. A seguire i ragazzi saranno Maria ed Elisa, oltre a tutto lo staff del museo. L’attività si svolgerà all’aperto (nel giardino) e all’interno del museo. Un luogo completamente a disposizione dei bambini dove potranno vivere un’esperienza da paleontologi. Divertimento, apprendimento e tantissime attività manuali. "I progetti – ha detto il presidente del Gamps, Simone Casati – sono vari e vanno dalla zoologia con la conoscenza del mondo animale, alla mineralogia e scienze della terra con esperimenti scientifici per capire il pianeta. Ovviamente l’argomento forte saranno la preistoria e la paleontologia con la simulazione di scavo dei reperti fossili". Non mancheranno momenti di gioco e altre attività educative anche all’aria aperta. I centri estivi si svolgeranno sulle 4 settimane di luglio; l’orario giornaliero e dalle 8 alle 4 del pomeriggio e sono rivolti a bimbi e ragazzi dai 6 a 12 anni. Il centro estivo verrà attivato con un minimo di 6 partecipanti. Per informazioni, mandare una mail a [email protected].