Game Next Giocando si impara

Chi era Arnolfo di Cambio? Dove si trovano i luoghi di Dante, quelli citati nella Commedia? C’è un nuovo modo per far scoprire a giovani tutto questo e farli appassionare alla storia della città, visitandone luoghi significativi attraverso itinerari-gioco, sfide e cacce al tesoro in città. È Firenze Game Next, gioco digitale rivolto ai ragazzi. La app torna in una nuova versione, un secondo capitolo aggiornato prodotto dal Comune di Firenze, a cura di Firenze Smart, progettato e realizzato dall’associazione TuoMuseo, da ieri disponibile sulle principali piattaforme.