Galluzzo pronto alle barricate "Il Palazzo del Podestà sia pubblico"

di Antonio Passanese

FIRENZE

Il Galluzzo è pronto a fare le barricate per impedire che l’antico Palazzo del Podestà – che per gli abitanti della zona ha lo stesso valore e significato del Palazzo Vecchio per i fiorentini – venga trasformato in una residenza di social housing con otto appartamenti invece dei cinque attuali. Nei prossimi giorni partirà una raccolta firme – che poi sarà consegnata al Quartiere e al sindaco Dario Nardella – e verrà costituito un comitato a cui già hanno dato una pre adesione un centinaio di persone e associazioni del territorio.

Il secondo e terzo piano del Palazzo del Podestà – costruito nella prima metà del Quattrocento e sede del Comune del Galluzzo prima che questo venisse accorpato a Firenze alla fine degli anni Venti del secolo scorso– per 30 anni, in base a un contratto in comodato d’uso firmato tra Palazzo Vecchio e la coop “Il Moro Podestà“, potrebbero diventare inaccessibili, privati. Tranne il piano terra che invece rimarrà di pertinenza pubblica: "Ciò che non capiamo – afferma l’ingegner Massimo Mori, una delle anime del costituendo comitato di tutela – è il motivo per cui la Sorpintendenza non sia intervenuta visto che lo stabile è censito tra i beni storici. Altra cosa che non capiamo è che l’assegnazione alla coop è avvenuta lo scorso anno in base a un progetto di massima, mentre quello definitivo è stato presentato solo un mese fa. Durante i lavori di restauro, poi, il Palazzo del Podestà ha subito alcuni danni: per esempio, qualche tempo fa si è completamente allagato tanti che dagli stemmi podestali sgorgava acqua. Per carità, non mettiamo in dubbio la regolarità della gara ma vorremmo sapere come si possano realizzare lì dentro 8 appartamenti".

Gli abitanti del quartiere vorrebbero che i lavori di ristrutturazione e restauro venissero interrotti e che il prestigioso stabile venisse dato alle associazioni del sobborgo per ospitare una serie di servizi per residenti (come l’anagrafe) ma anche una sorta di piccolo presidio sanitario, "dato che qui abbiamo solo la Misericordia", o che possa essere inserito in un percorso turistico. "Ma non ci saremmo neanche opposti se il Comune avesse voluto destinarci parte delle classi del liceo Rodolico (che ha bisogno di aule aggiuntive perché in fase di ristrutturazione). Sembra che la cooperativa “Il Moro Podestà“, costituita da undici soci, avrà a disposizione il secondo e terzo piano dove le abitazioni avranno una grandezza di circa 60 metri quadrati, "non si sa invece a chi saranno date le cantine", conclude Mori che questa sera, insieme ad altri residenti del Galluzzo, ha organizzato un incontro nel quale verrà discusso quali azioni intraprendere per far sì che il Palazzo del Podestà si trasformi da pubblico a privato.

La presidente del Quartiere 3 Serena Perini prova però a gettare acqua sul fuoco della polemica: "L’autorecupero del Podestà riguarda solo quei due piani che già erano stati trasformati in appartamenti. Il piano terrà resterà a disposizione della cittadinanza. Quelle case erano disabitate da più di 40 anni e non è mai stato presentato alcun progetto per il loro recupero. poi quello è un palazzo di difficile utilizzo pubblico". La presidente comunque ci tiene a sottolineare che tra 30 anni il secondo e terzo piano rimessi a posto dalla cooperativa torneranno nel patrimonio del Comune che potrà assegnarli alle famiglie bisognose.

"Per quanto riguarda il presidio sanitario che chiedono i cittadini, vorrei ricordare che si insedierà nella palazzina di via Senese attualmente occupata dal Rodolico quando il liceo andrà via".