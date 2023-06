Galluzzo, tamponamento a catena in galleria: traffico bloccato

Firenze, 14 giugno 2023 – Tamponamento a catena nella galleria del Galluzzo. L’incidente tra quattro auto è avvenuto intorno alle ore 17:00.

Traffico bloccato, in quanto la circolazione è stata momentaneamente interrotta. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco per estratte quattro persone dalle vetture. Sul posto anche i sanitari del 118 per prestare le cure ai feriti.