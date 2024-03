Galluzzo e Casellina al top. Derby del Valdarno, è pari

Nel girone D di Prima categoria sono Audace Galluzzo e Casellina le squadre del giorno. La capolista Cubino esce battuta 3-1 sul campo dell’Audace Galluzzo. Cubino in vantaggio al 44’ con Schenone, poi sale in cattedra il Galluzzo con realizzazioni di Ponziani al 45’ e nella ripresa rigore di Paoletti e ancora Ponziani. Il Galluzzo torna in corsa per i play off. Colpo grosso del Casellina che batte 3-1 lo Sporting Arno (terzo in classifica) e conquista punti preziosi nella corsa per la salvezza.

Finisce in parità 1-1 l’atteso derby del Valdarno con entrambi i gol nella ripresa: vantaggio Reggello con Focardi e parità dell’Incisa con gol di Rotesi. Il Belmonte vince 2-0 a Bibbiena con reti di Matteo e Alessio Bini, rispettivamente su rigore e di testa. Il San Godenzo fa sua la gara in rimonta 2-1 sul campo della Rignanese: vantaggio dei padroni di casa con rigore al 15’ di Bevicini, poi il San Godenzo si scatena con i gol al 24’ Camara e 27’ Mattia Calabrese. Vaggio batte Castelnuovese 1-0, Pratovecchio-Chianti Nord 0-0, Levane-San Clemente rinviata per campo impraticabile.

Nel girone C di Prima categoria in testa allunga lo Jolo che fa suo il derby pratese con il Casale Fattoria 2-0. Il Calenzano pareggia 1-1 a Gambassi, con vantaggio del Calenzano grazie al gol di Santolini e pareggio del Gambassi con Fontanelli su rigore. Il Cerbaia sale sull’ottovolante e batte 8-1 l’Isolotto. Già 5-0 il primo tempo con doppietta di Di Tommaso, poi Enache, Pecci, autogol; nella ripresa Fontanelli, Zahouani, C. Marino. La Ginestra è al quarto posto espugnando il campo di Barberino di Mugello con gol al 4’ di Esposito e raddoppio al 96’ di De Cicco. Un espulso per parte: per la Ginestra Mannini alla fine del primo tempo e Camarlinghi del Barberino al 62’ della ripresa. Le formazioni.

Spartaco Banti Barberino: Canapa, Nencini, Mata, Alpi (75’ Fioravanti), Camarlinghi, Chendi, Stoppa (90’ Britos), Neri (70’ Comelli T.), Cavicchi (80’ Vettori), Nuti, Mengoni (85’ Patti). All. Lastrucci.

Ginestra Fiorentina: Parrini, Chiani, Maggiorelli, Potogu, Bak Said, Melaccio A., Esposito, Bagni (78’ Checcucci), Vargas (86’ Melaccio M.), Mazzuoli (66’ De Cicco), Mannini. All. Rizzo. Barberino Tavarnelle in forma battendo 4-1 il Novoli per rimanere a contatto con i vertici della classifica. Le formazioni. Barberino Tavarnelle: Cianti, Petracchi, Guerri, Calosi, Panerai, Mezzetti, Bellosi (87’ D’Urso), Ruffo (74’ Dei), Morina (92’ Francini), Bianchi, Calamassi (82’ Sartoni). A disp. Pupilli, Conti, Cubillos, Manetti, Sarti. All. Temperini. Novoli: Fattori, Brocchi, Giuntini (62’ Bandini), Castrogiovanni, De Tellis, Vanni, Lorenzetti, Bah (50’ Verdi), Arrighi, Pratesi, Ballerini (63’ Segoni). A disp. Bellini, Nigi, Duradoni, De Vita). All. Andrea Lampredi. Reti: 36′ e 68′ Morina, 52′ Guerri, 79′ Segoni, 92′ Bianchi. Nelle altre partite a reti bianche Albacarraia-Sancascianese, mentre l’Atletica Castello è superata in casa 3-1 dagli Amici Miei.

Francesco Querusti