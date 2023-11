Galliano ora è online. Attivata la rete 5G

Galliano, frazione di Barberino di Mugello, era divenuta famosa, in Italia ma anche sui media internazionali, per il suo essere "fuori linea": niente internet, cellulari non funzionanti, e la sua situazione di silenzio telematico era stata utilizzata anche da Netflix per pubblicizzare una produzione televisiva. Ora tutto è cambiato, e ieri in Regione Toscana, con la partecipazione dell’assessore regionale Stefano Ciuoffo, del sindaco di Barberino Giampiero Mongatti, del presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Stefano Passiatore e dell’assessore barberinese Paolo Tagliaferri, insieme ad Oscar Cicchetti, Presidente INWIT, Pietro Piccinetti, Amministratore delegato di Infratel Italia ed Ernesto Bianchi, è stata "festeggiata" l’attivazione dell’infrastruttura per la rete mobile 5G di nuova generazione e a basso impatto ambientale, che permetterà la copertura dell’intera area.

Galliano torna finalmente collegato grazie al Piano Italia 5G del Pnrr: la linea è stata realizzata da INWIT, principale tower operator italiano, attivata da Tim, e resa possibile grazie all’impegno di istituzioni e investitori. "Raggiungiamo un risultato importante che abbiamo cercato con determinazione – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture regionali Stefano Ciuoffo -. Il modello di collaborazioni ha funzionato e vogliamo replicarlo in tutte le aree della Toscana ancora non raggiunte da una connessione stabile e veloce. Le aree prive di segnale di telefonia mobile risultano ancora molte". L’assessore regionale non ha torto. Perché se Galliano è stato preso a modello delle aree prive di copertura, in Mugello di situazioni di grave disservizio per l’assegnazione del segnale mobile, ce ne sono ancora troppe. Purtroppo nel Piano Italia 5G del Pnrr, tra i 248 interventi previsti in Toscana (1385 in Italia), quello di Galliano è l’unico mugellano. Però intanto si festeggia per Galliano: "Siamo felici e orgogliosi di questo risultato – dice il Sindaco Mongatti- Rinnovando la speranza e l’augurio che la nostra esperienza possa rappresentare un "modello" da replicare anche in contesti simili nel resto del Mugello e su tutto il territorio nazionale".

Paolo Guidotti