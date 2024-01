Gallianese vince in rimonta. Laurenziana aggancia la vetta

In Seconda categoria girone I rimangono in testa appaiate Gallianese e Reconquista di San Piero a Sieve. La Gallianese ha vinto 2-1 in rimonta a Bagno a Ripoli. Vantaggio dei locali al 18’ con Andorlini, poi si scatenano i mugellani in rete al 65’ con Sieni e al 78’ Coralli su rigore. Il Reconquista ha battuto fra le mura amiche 3-1 la Nova Vigor Misericordia di Pontassieve. Marcatori: 33’ Magri, 52’ Talluri e 71’ Barracco, per la Vigor accorcia le distanze all’85’ Terruso.

Al terzo posto si conferma il Sagginale che prevale 4-1 sulle Caldine con doppiette di Ballini (al 3’ su punizione e al 66’ su rigore) e Casini Benvenuti al 9’ e al 60’; le Caldine in gol al 45’ con Bartolozzi. Il Sagginale ha fallito un rigore nel primo tempo con tiro di Susini parato da Bellanza. Un espulso per parte nel finale all’82: Gerini per le Caldine e Pieri del Sagginale.

Al quarto posto la coppia Firenzuola e Molinense. Il Firenzuola vince in trasferta sul campo del Firenze Sud con gol di Manè e Baazaoui, il Firenze Sud aveva pareggiato con Piccini. Una scatenata Molinense domina 4-1 il Pian di San Bartolo, per i locali doppietta di Forte, Innocenti e Gioele Galeotti. La Ludus inizia bene l’anno e supera 4-0 il Pelago. Marcatori: Grazzini, Mattolini, Guidotti e Longo. Chiude il quadro delle gare del girone il successo in trasferta del Sant’Agata per 2-1 a Castelfranco. Locali in vantaggio su rigore di Fittipaldi, poi la rimonta del Sant’Agata con realizzazioni di Alpi e Piattoli. Non si è giocato per campo impraticabile Santa Brigida-Firenze City.

Nel girone F giornata favorevole alla Laurenziana che vince 2-1 contro La Pietà e raggiunge in testa la Virtus Rifredi sconfitta 4-2 sul campo della Rinascita Doccia. Battuta d’arresto del Real Peretola sconfitto 2-0 a Comeana. Nel girone H la capolista Audace Legnaia perde lo scontro al vertice sul campo della Dinamo Florentia per 1-0, decisivo il gol di Ambrosino. Ora la Florentia è a soli due punti dal Legnaia e sarà una bella sfida. La Florence batte 3-0 il San Giusto Le Bagnese e rimane da sola al terzo posto. La Sambuca pareggia 1-1 con il Club Sportivo Firenze.

F. Que.