Gallianese nel segno di Tavano. E Lanzini fa volare il Pelago

Nel campionato di Seconda categoria girone I la capolista Gallianese vince 1-0 la sfida al vertice contro il Reconquista di San Piero a Sieve. Gol decisivo nel recupero del primo tempo di Sieni, direttamente su calcio di punizione. Nel secondo tempo il Reconquista sbaglia un rigore: tira Cozzolino e para Romei. Era presente il pubblico delle grandi occasioni per un derby molto atteso e ben giocato sda entrambe le squadre. Di rilievo il debutto nella Gallianese dell’ex professionista Francesco Tavano che è entrato in campo al 20’ del secondo tempo.

Al terzo posto della classifica il Sagginale viene raggiunto dalla Molinense. Il Sagginale ha pareggiato 1-1 a Sant’Agata: vantaggio dei locali al 21’ con Arcuri e pareggio degli ospiti al 33’ con Casini Benvenuti. La Molinense si dimostra in forma e vince 2-0 in trasferta a Bagno a Ripoli. I gol entrambi nel primo tempo, all’11 Pelli e raddoppio al 31’ di Gioele Galeotti.

Bella prestazione del Pelago che prevale 3-2 sul campo delle Caldine: per i locali gol di Ponticiello e Solarino; per il Pelago a segno Lanzini, Monti ed El Oualja. La Fulgor Castelfranco espugna il terreno di gioco del Firenzuola vincendo 1-0. Il Firenzuola fallisce un rigore al 30’ del primo tempo tirato da Giorgi, ma respinto dal portiere avversario. E al 37’ gol decisivo di Broetto. Nelle altre partite il Pian di San Bartolo batte in rimonta 3-2 il Firenze Sud che era andato in vantaggio per 2-1; la Ludus fa sua la gara 1-0 contro il Firenze City; Vigor Misericordia e Santa Brigida finisce a reti inviolate.

Nel girone F Il Daytona è solo in testa grazie alla vittoria per 2-0 contro la Rinascita Doccia. La Laurenziana, seconda in classifica, non va oltre lo 0-0 casalingo con l’Eurocalcio. Pari anche della Virtus Rifredi 1-1 col Santa Maria.

Nel girone H prosegue la marcia dell’Audace Legnaia che batte 2-0 il Cobra Kai. Seconda la Dinamo Florentia che detta legge sul campo della Sancat vincendo 4-0. Colpo grosso della Florence che rafforza il terzo posto nella sfida diretta in trasferta: 1-0 sul campo della Sambuca, in un incontro dalle tante emozioni.

Francesco Querusti