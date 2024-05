Gallianese Febbre da promozione. La frazione si tinge di rossoblù

Galliano del Mugello in festa. Una piccola frazione di poco più di mille abitanti, alle porte di Barberino di Mugello, dove grande è l’amore per il calcio. Domenica la Gallianese ha centrato, all’ultima giornata di campionato, una sofferta ma meritatissima promozione in Prima categoria, battendo 3-2 il Bagno a Ripoli e approfittando del passo falso della Molinense. Festeggiamenti al campo sportivo e per le vie del paese con striscioni, bandiere, sciarpe e vessilli rossoblù con diverse generazioni di tifosi che hanno applaudito la loro squadra del cuore.

"Una grande soddisfazione e motivo di orgoglio - afferma il direttore generale Marco Ferretti -. Un successo arrivato dopo due anni di delusioni, con altrettante retrocessioni, ed era questo l’obiettivo che ci eravamo prefissati a luglio, per riportare la Gallianese dove merita. E’ stato dato un taglio al passato, a partire dallo staff tecnico che abbiamo rinnovato completamente. Il club è guidato da oltre 20 anni dal presidente Gino Amerini, insieme ad un valido staff di dirigenti e tecnici, che hanno dimostrato insieme alla squadra attaccamento alla maglia e valori umani. Un ringraziamento a tutti e a questo splendido paese che ci è sempre vicino, sostenendoci anche in trasferta. Da ricordare la bella avventura in Coppa Toscana dove siamo arrivati alla semifinale, purtroppo persa contro lo Scarlino".

Ferretti ha parole di elogio per tutta la squadra squadra che ha concluso il campionato nel migliore dei modi: "Abbiamo costruito, insieme al direttore sportivo Alberto Taccini e all’allenatore Matteo Cipollone, un gruppo che ha ben unito esperienza e gioventù. Su tutti i due ex professionisti Claudio Coralli e Francesco Ciccio Tavano che hanno rispettivamente 40 e 45 anni e sono un vero punto di riferimento. Ci hanno dato una mano fondamentale per questo successo. Coralli, che abita a Borgo San Lorenzo, è stato con noi da inizio stagione. Poi grazie alla sua amicizia con Ciccio Tavano anche lui ci ha raggiunto a gennaio. I due giocatori sono legati da amicizia avendo giocato insieme fra i professionisti nell’Empoli e nella Carrarese in Lega Pro. Tutti i componenti la rosa giocatori sono da elogiare in blocco, con in testa l’allenatore Matteo Cipollone e il suo staff".

Ferretti lancia un forte e significativo messaggio da parte del club: ”Vogliamo dedicare questa affermazione a due persone speciali che ci hanno recentemente lasciato: il dirigente Fiorello Mattoni e il calciatore Roberto Frezza tragicamente scomparso quando indossava i nostri colori. Questo conferma che la società vuole avere oltre i valori sportivi quelli di una vera comunità, con aggregazione e piacere di stare insieme".

Da evidenziare che il bomber della Gallianese Claudio Coralli è il vincitore della Scarpa d’oro mugellana, concorso ideato e promosso da Radio Mugello che va a premiare il miglior realizzatore nei campionati regionali Dilettanti per le zone di Mugello e Valdisieve. "La società - afferma il presidente Gino Amerini - è già rivolta ai programmi futuri che avranno la finalità di mantenere la Prima categoria il più tranquillamente possibile, togliendosi anche delle soddisfazioni. Tutto lo staff è già al lavoro per costruire la Gallianese del futuro che come sempre sarà l’orgoglio dei suoi tifosi e di un paese che è un emblema del calcio dilettantistico per serietà, impegno e passione. I colori rossoblù devono continuare a sventolare in alto con la collaborazione di tutti e dei nostri sponsor".