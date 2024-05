Galli ritorna sul palco insieme agli Street Clerk e a Lorenzo Baglioni

Marco Galli (nella foto)sul palco per una nuova avventura. Appuntamento il prossimo 25 maggio (ore 21) al teatro Puccini di Firenze, al "Sandro.Band rock live concert" che vedrà protagonisti anche Lorenzo Baglioni, Street Clerks, Pippo e i suoi Pinguini Polari. Il signese Marco Galli, 38 anni, atleta e ballerino, campione di wheelchair dance, ovvero di danza in sedia a rotelle si esibirà nell’occasione cambiando decisamente genere, ovvero dedicandosi al canto. "Ho deciso di dedicarmi in questa fase a un percorso più artistico che spero mi possa portare a lanciare un messaggio anche sociale verso la normalizzazione della disabilità – spiega Marco -. In conseguenza a questo sto prendendo parte a eventi che mi possano aiutare ad andare in tale direzione. Sarò dunque ospite come cantante, partecipando attivamente al concerto celebrativo dei dieci anni dei Sandro.Band, band toscana rock prog". Per chi volesse partecipare sono già aperte le prenotazioni, contattando il numero: 340.1631769.