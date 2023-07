Galleria dell’Accademia Disagi per il tubo rotto È polemica con gli Uffizi "Schmidt fermò i lavori"

di Olga Mugnaini

Lunghe code sotto al code, con il serpentone dei prenotati che si mescola a chi vorrebbe fare il biglietto e che invece non sa di non poterlo fare.

Continua il caos all’esterno della Galleria dell’Accademia, dove da martedì scorso entra solo chi ha la prenotazione.

Colpa della tubatura che si è rotta lunedì scorso, allagando l’intera area della biglietteria e dell’ingresso, danneggiando oltretutto uno dei due metaldetector, che verrà riparato solo all’inizio della prossima settimana.

Da qui la confusione e l’ingorgo per entrare ad ammirare il David e i Prigioni di Michelangelo, insieme a tutti gli altri capolavori dell’Accademia.

L’allagamento è stato causato da un guasto alla conduttura dell’aria condizionata.

Salve tutte le opere d’arte, ma a farne le spese sono stati gli affreschi e le decorazioni al pian terreno, nell’area della biglietteria e nella sala del “colosso“del Ratto delle Sabine del Giambologna.

Enormi in filtrazioni si estendono dal soffitto fino a metà delle pareti, che avranno ora bisogno di tempo per asciugare e per essere sottoposte poi ad eventuali interventi di restauro.

Nonostante ciò il museo resta aperto, con la limitazione appunto ai soli visitatori provvisti di prenotazione online, per limitare l’ingorgo causato dal metaldetector fuori servizio. E sarà così almeno fino a lunedì prossimo, con disagi e file interminabili lungo via Ricasoli e oltre.

"Il personale del museo sta lavorando affinché venga ripristinata la normale vita della Galleria dell’Accademia quanto prima - si spiega dal museo –. Fino a domenica 9 luglio sarà garantito l’accesso a chi ha prenotato la visita. Non è possibile assicurare l’ingresso ai non prenotati".

La direttrice Cecilie Hollberg spiega inoltre: "La sala dell’ingresso è un’area in cui progetto di ristrutturazione e riallestimento era già stato preventivato con una gara nel 2019. Con la perdita dell’autonomia e l’annessione alle Gallerie degli Uffizi, la gara fu annullata dall’allora direttore. Al mio rientro nel 2020, i cantieri sono partiti, nonostante il lockdown. Come da cronoprogramma, i lavori che riguardavano questa zona e anche la facciata erano stati preventivati alla fine degli altri. E a febbraio, in conferenza stampa, ne abbiamo annunciato l’imminente avvio. Ringrazio tutto il personale del museo, gli addetti all’accoglienza, il personale della biglietteria del concessionario, professionali come sempre, che sono stati bravissimi nel consentire un regola agevole flusso".

Ma intanto, proprio sulla gara d’appalto sospesa nel 2019 all’Accademia, scppia la polemica con la Galleria degli Uffizi. Il direttore Eike Schmidt sostiene che sia "assolutamente falso e destituito di ogni fondamento quanto dichiarato dalla direttrice della Galleria dell’Accademia, secondo la quale “la gara fu annullata dall’allora direttore”".

In un botta e risposta tutto tedesco, Schmidt spiega che i soli provvedimenti respinti dalla direzione delle Gallerie Uffizi nell’agosto 2019 furono un affidamento per la comunicazione del marchio, "che in maniera amministrativamente scorretta mescolava lavori e servizi, e un altro che prevedeva l’ingaggio di un musicista di Berlino per un cachet giudicato fuori mercato. Al contrario di quanto affermato dall’attuale direttrice della Galleria dell’Accademia, durante i sette mesi in cui il museo fu amministrato dalle Gallerie degli Uffizi, vennero preparati i progetti esecutivi di tutti i lavori di restauro delle sale del museo che negli anni successivi sono stati, per la maggior parte, realizzati".