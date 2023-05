Galleria, degrado sotto le videocamere

Alla base di tutto ci sono inciviltà e maleducazione. Queste, per il momento, sembrano prevalere anche sulla nuova volontà del Comune, che ha imbiancato il parcheggio circa un anno fa e ha installato nella zona un sistema di videosorveglianza, in collaborazione con i privati proprietari dello stabile. Nonostante tutto questo, la situazione della Galleria Cairoli non è certo delle migliori: scritte e murales un po’ dappertutto e personaggi non proprio raccomandabili che utilizzano il posteggio coperto della piazza e la galleria per fare i propri comodi, disturbare, sporcare e – dicono alcuni cittadini che hanno segnalato la questione a La Nazione – anche fare uso di droghe leggere. La zona è mediamente ben presidiata da Polizia Municipale e forze dell’ordine. Questo dopo alcuni episodi risalenti a circa tre anni fa. Ora nella zona è anche attivo un circuito di telecamere ben organizzato che sembrava aver eliminato del tutto la problematica. Nonostante questo, la galleria Cairoli è tornata ad essere mal frequentata. Il comune si è nuovamente attivato, attraverso la polizia municipale che sta monitorando la situazione.