GalileoLab in Santa Maria Novella. Sì alla concessione decennale . Bettini: "Casa importante per l’arte" Il Galileo Lab, un centro culturale che valorizza il rapporto tra arte e scienza, troverà casa al Complesso di Santa Maria Novella grazie a una concessione decennale del Comune di Firenze. Un luogo simbolo per i cittadini e le scuole, ma anche una nuova forma di offerta turistica.