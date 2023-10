Galileo Chini l’interprete dell’Art Nouveau

Gurrieri

Il fiorentinissimo Galileo Chini nasce nel 1873 in via delle Terme e muore nel 1956 nella sua casa di via del Ghirlandaio. Rimasto presto orfano dei genitori è cresciuto e avviato all’arte dallo zio paterno Dario. Fu lui a intuirne le precoci capacità artistiche e ad avviarlo alla piccola ma grandiosa Scuola d’Arte di Santa Croce, frequentata anche dai fratelli Coppedé. Qualche anno dopo si iscrive alla libera Scuola di nudo dell’Accademia di Belle Arti, dove conoscerà Plinio Nomellini e Ludovico Tommasi. Unendo capacità artistiche e imprenditoriali fonderà la Manifattura Arte della ceramica, che più tardi diventerà la Manifattura Fornaci San Lorenzo a Borgo. Riconoscimenti internazionali a Londra, Parigi, Bruxelles, San Pietroburgo. E’ chiamato alla Biennale di Venezia più volte, diventando il protagonista delle decorazioni delle maggiori città termali. Montecatini – che ne ha organizzato i 150 anni dalla nascita – è fra le città più ricche di opere: ne ha realizzato ben due cataloghi, uno dedicato alle opere nelle collezioni pubbliche e private (curato da Paolo Bellucci) e l’altro a ‘Galileo Chini a Montecatini Terme’ (Fabio Benzi, Mariastella Margozzi, Sibilla Panerai), con le splendide opere del Palazzo Comunale, delle Terme Tamerici, e i pannelli del Siam. Ma c’è un Chini meno noto, quello del Dopoguerra. Dopo la liberazione di Firenze rientra in città e, con altri (Guarnieri, Pastorini, Morozzi ad esempio) non si sottrae dal dipingere e documentare le distruzioni intorno a Ponte Vecchio, espone in Palazzo Strozzi, partecipa all’Esposizione Internazionale di Arte Sacra (1952) e al Palazzo delle Esposizioni a Roma. Nel ’52 la sua ultima antologica nella Sala delle Esposizioni della nostra Accademia. Prima di lasciarci (1956) donerà i suoi cimeli siamesi e orientali al museo di Antropologia dell’Università.