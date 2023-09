Galassia Imu. Dichiarazioni senza misteri

Miceli

I contribuenti che non hanno trasmesso entro il 30 giugno 2023 le dichiarazioni Imu o Imu Enc per gli anni 2021 e 2022 possono presentare la dichiarazione entro il 28 settembre 2023, avvalendosi del ravvedimento operoso. All’Imu è infatti applicabile l’istituto che consente di rimediare presentando la dichiarazione omessa entro 90 giorni dal termine ordinario versando altresì la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo. Entro il 30 giugno 2023 andava presentata la dichiarazione Imu per l’anno 2022. Inoltre, sempre entro il 30 giugno, in via eccezionale, andava anche presentata quella per il 2021 in quanto i termini ordinari sono stati prorogati. Nel dettaglio, la dichiarazione Imu: deve essere presentata, o, in alternativa, trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello: in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Attenzione al fatto che, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.La dichiarazione Imu 2023, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata entro il 30 giugno, direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta oppure, la dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione Imu Impi, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

