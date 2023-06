Gaia Tortora, nel nome del padre "La mia famiglia sempre a testa alta"

A quarant’anni dall’arresto di suo padre Enzo Tortora, la figlia Gaia, giornalista de La7, racconta la sua storia e quella della sua famiglia in ‘Testa alta, e avanti’. Il libro, edito da Mondadori, è stato presentato al museo Novecento insieme al sindaco Dario Nardella nell’incontro moderato dalla giornalista Costanza Crescimbeni, vicedirettore Tg1. "Cos’è cambiato da quel 17 giugno? Poco – dice Gaia Tortora -. Prendiamo il cado di Bibbiano: Claudio Foti è stato assolto, altri sono sotto indagine, ma quello che mi ha colpito è la comunità di Bibbiano che ha detto: ’Ci avete strumentalizzato a fini elettorali’. A quella comunità va tutta la mia solidarietà, perché è stata massacrata e nessuno si è fatto carico di loro". "Sono rimasto molto colpito e profondamente toccato da questo libro – ha detto il sindaco Nardella – che contiene delle riflessioni molto coraggiose". Il 17 giugno ricorre l’anniversario di quel giorno del 1983 quando Enzo Tortora - giornalista e presentatore tv notissimo - venne arrestato. Gaia Tortora racconta la sua storia, nella consapevolezza che non sia solo sua: ogni giorno tre innocenti finiscono in carcere per errore, più di mille cittadini l’anno.