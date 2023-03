Gaia, le sue atmosfere multicolori Talento e freschezza live al Viper

di Giovanni Ballerini

Giovane musica internazionale a Firenze. Dopo il posticipo per motivi logistici e di programmazione, la cantautrice Gaia sarà protagonista giovedì al Viper Theatre, nell’ambito dell’Alma Tour. Biglietti su www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Restano validi i biglietti acquistati per la date del 26 gennaio e 18 ottobre 2022. Artista italiana con passaporto brasiliano, classe 1997, Gaia si è imposta al grande pubblico nel 2016 conquistando la finale di X-Factor e vincendo Amici di Maria De Filippi nel 2020 e debuttando nel 2021 a Sanremo con "Cuore Amaro" (disco d’oro). Un bel trampolino di lancio per presentare in questo tour la nuova e variopinta dimensione live di Gaia: un universo di atmosfere inedite che raccontano le anime di un talento. Alternando brani in portoghese e in italiano attraverso atmosfere dai ritmi latini, lancia il suo album di debutto "Nuova Genesi" (disco d’oro) con i singoli "Chega" (doppio platino), uno dei brani più ascoltati dell’estate 2020 e "Coco Chanel", disco d’oro. Il singolo "Nuvole di zanzare" ha anticipato l’ultimo album di Gaia, "Alma", uscito a fine 2021, secondo disco di inediti. Una carriera in decollo, non a caso Gaia è stata inserita dalla rivista Forbes nella lista dei 100 under 30 italiani leader del futuro del nostro Paese.