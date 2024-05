Gabbrielli, alunni verso il trasloco. Divisi tra la 25 Aprile e la Campana

Lavori alla Gabbrielli, la giunta vara la delibera per la sistemazione dei ragazzi negli altri plessi. In ballo ci sono le nove classi della primaria, le cinque della scuola d’infanzia Sturiale più il nido comunale a gestione indiretta Pane e Cioccolata. Articolata la soluzione individuata dall’amministrazione; la delibera è stata votata da tutti gli assessori della squadra di Fallani che erano presenti alla seduta. "Abbiamo cercato di venire incontro quanto più possibile – ha detto l’assessore all’Istruzione, Ivana Palomba – alle esigenze di genitori e insegnanti dei plessi e dei comprensivi coinvolti. Sapendo che ci saranno comunque difficoltà e nella speranza che sia trovato l’assetto migliore anche grazie al lavoro che i dirigenti e gli insegnanti stanno svolgendo". Riassumendo i ragazzi della primaria Gabbrielli saranno smistati in un’ala a piano terra della Dino Campana di via Allende e in alcune classi della XXV Aprile. La divisione in due istituti comprensivi, quante classi da una parte e quanto dall’altra dipenderà dalla gestione dei moduli da parte degli insegnanti. Gli allievi della Sturiale saranno trasferiti tutti alla Verdi di via Rialdoli. Il nido Pane e cioccolata sarà spostato alla Makarenko. "Lavoreremo – ha detto ancora Palomba – alla gestione di mensa e trasporto. A tutti i genitori del plesso manderemo in settimana un link per raccogliere le esigenze relative. Solo con il quadro chiaro potremo dare tutti gli elementi logistici relativi alla nuova sistemazione". Nel plesso che ha al suo interno primaria, materna e nido, dovranno essere eseguiti lavori di sistemazione antisismica e consolidamento. In tutto quasi 3 milioni di euro di intervento, finanziato per 2.6milioni dalla Regione. Fin dalla prima comunicazione, i genitori sono scesi sul sentiero di guerra, soprattutto per il ritardo col quale l’operazione è stata comunicata.

L’annuncio del finanziamento , fanno notare i genitori è del novembre 2023, non del marzo scorso come sostenuto dall’amministrazione. In realtà del marzo scorso, risulta il nulla osta ai lavori arrivato dal Genio civile. "Risposte incerte e disorientamento per le famiglie che frequentano le strutture – dicono alcuni genitori – viene chiesto a famiglie e insegnanti di resistere e "tenere i denti stretti". Disponibili a farlo: ben venga che si investa nelle strutture scolastiche ma che si sappia anche prevedere e dare risposte concrete nel in cui ci si assume la responsabilità di questi progetti".

Fabrizio Morviducci