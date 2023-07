Futuro Mercafir La sfida decisiva Vietato sbagliare

Claudio

Gani*

Seguiamo con interesse e un po’ di preoccupazione le notizie in merito al balletto di nomine nelle società

partecipate del Comune di Firenze. La discussione si sta orientando sulla Mercafir, società a maggioranza del Comune cui è demandata la gestione del Mercato Ortofrutticolo di Novoli. L’area su cui opera Mercafir insiste su una superficie di 80mila metri quadri, di cui solo una

piccola parte utilizzata dai mercatali, mentre ci sono interi capannoni in disuso, un asfalto da rifare, interventi strutturali rimandati per troppo tempo. Il piano operativo comunale adottato è intervenuto con alcune linee di indirizzo che mirano a costruire le condizioni per un ammodernamento dell’area mercatale. La sfida deve essere quella di dotare la città di Firenze di un’area intermodale, capace di attrarre investimenti e lavoro di qualità, sfruttando le migliorie intervenute nella logistica per coniugare sviluppo e rispetto

dell’ambiente. La politica, coinvolgendo tutte le realtà che lavorano da sempre in quell’area e che esprimono specifiche professionalità, ha il dovere di guidare tale trasformazione. Da una logistica moderna passa lo sviluppo sostenibile della nostra città e di tutta l’area metropolitana.

Su Mercafir è vietato sbagliare: bisogna avere l’ambizione di investire perché sia perno centrale nella transizione ecologica di Firenze: collegamento con la linea ferroviaria, mezzi elettrici per le consegne dell’ultimo miglio, razionalizzazione delle rotte, digitalizzazione, strategia del km 0 tramite un food hub che

possa servire anche per gestire la filiera di produzione dei pasti per le mense cittadine.

Perciò riteniamo indispensabile che la nomina del presidente arrivi in tempi rapidi, e che sia ispirata a logiche di competenza più che di equilibri di partiti, affinché questo processo possa essere tempestivo e capace di coinvolgere tutte le forze economiche e sociali.

*Segretario Generale Filt Cgil Firenze-Prato-Pistoia