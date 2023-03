"Future for Fashion" La manifattura va protetta Parola di professionisti

di Eva Desiderio

Tutti d’accordo: la manifattura italiana e molto fiorentina nel mondo del fashion va difesa. A cominciare dalla formazione pubblica e privata per i giovani delle scuole e anche però nei salari, che devono essere al livello della bravura dei nostri operai e artigiani. Dal convegno "Future For Fashion" di ieri in Sala Bianca promosso da Confindustria Firenze, Comune di Firenze e Centro di Firenze per la Moda Italiana la questione della sostenibilità sociale si è imposta insieme a quella della sostenibilità ambientale. E non poteva che essere così visto il titolo dell’evento che si concluderà stamattina nella sala dove nel 1952 è nata la moda italiana: "La moda che vince il tempo e che emoziona: qualità, innovazione, durabilità, Made in Italy". Il saluto della presidente di CFMI Antonella Mansi ha aperto i lavori con l’accento sulla filiera eterogenea del fashion, sui 95 miliardi del settore, sulla ripresa dell’export.

"Il 2022 ha segnato la ripresa della moda – dice Mansi – ora vedremo questo 2023 che è iniziato con prudenza. Ma siamo stati resilienti e alle ombre ora si sostituiscono le luci di una nuova velocità e di nuovi mercati. I consumi sono cambiati e quelli green sono aumentati grazie ai clienti più giovani". Il sindaco Dario Nardella ha inviato un videomessaggio perché è a New York, dicendo che "la nostra città abbraccia tutta la filiera, con 46.000 persone impiegate". Il dibattito è diventato manifesto di sostenibilità sociale con l’intervento di Brunello Cucinelli: "Il problema non è tanto chi comprerà le nostre collezioni ma chi le produrrà. Chi sarà in grado di fare certi prodotti? Quale genitore finora ha consigliato ai propri figli di fare l’operaio? E’ il vero problema dei giovani: tornare a fare gli artigiani e ad imparare un mestiere che va rivalutato e pagato come merita – dice Cucinelli – Io ai miei artigiani specializzati ho aumentato la paga del 20%".

Ridare valore al termine operaio è quello che pensa anche Niccolò Ricci, Ceo della Stefano Ricci, che considera come una famiglia quelli che lavorano nello stabilimento alle Caldine. "Mi allineo con Brunello – dice Niccolò Ricci – mio padre Stefano e mia madre Claudia a me e a mio fratello Filippo, direttore creativo del brand – ci hanno insegnato rispetto per i collaboratori e per la filiera di produzione che da noi è 100% italiana e per il 50% a km zero. Anche per noi il problema non è vendere ma produrre". Esordio in pubblico come nuovo presidente di Pitti Immagine Antonio De Matteis, Ceo di Kiton – fiero di aver partecipato "ai miei 80 Pitti Uomo, da quando avevo 18 anni ed ero con mio zio Ciro Paone". De Matteis plaude all’evento del prossimo salone di giugno con Fendi che lascia per una volta Milano Fashion Week per un’ospitata a Pitti Uomo.