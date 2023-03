Future for fashion Gli Stati generali del sistema

Eva

Desiderio

Sarà Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, a chiudere la due giorni di lavori per “Future For Fashion”, il convegno e il progetto di riflessione e proposte per il futuro del sistema della moda italiana e internazionale che si svolge a Firenze il 23 e il 24 marzo prossimo, nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Col Ministro Urso chiuderà i lavori alla fine della mattina del 24 prossimo il presidente di Confindustria Firenze e Confindustria Toscana Mario Bigazzi che traccerà le conclusioni della due giorni tra economia e visione. Un’esplorazione sull’oggi e soprattutto sul futuro del settore moda che tanto coinvolge Firenze e la Toscana per l’eccellenza delle produzioni e gli insediamenti industriali che testimoniano formazione e uso di risorse preziose come quelle dell’artigianato d’arte mai tanto prezioso come in questi tempi di ricerca di prodotti belli e ben fatti. “Future For Fashion” è organizzato da Confindustria Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze e il Centro Firenze per la Moda Italiana, con il supporto di Intesa Sanpaolo in qualità di main sponsor; e ha una amplificazione digitale grazie alla collaborazione con Vanity Fair Italia, il settimanale di Condé Nast Italia. A “Future For Fashion” parteciperanno alcuni dei più importanti protagonisti del mondo dell’imprenditoria della moda, del mondo delle istituzioni, del mondo bancario e dell’informazione. A moderare il dibattito saranno Simone Marchetti, Direttore Editoriale Europa Vanity Fair, e Maria Silvia Sacchi, Fondatrice di The Platform, Fashion Industry Insights. Durante il convegno parlerà per la prima volta in pubblico il nuovo presidente di Pitti Immagine Antonio De Matteis, eletto da pochi giorni. Tema tema principale è: ’La moda che vince il tempo e che emoziona: qualità, innovazione, durabilità, made in Italy’.