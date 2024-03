Moda, artigianalità e giovani: ‘Future for Fashion’ conquista Palazzo Pitti

Firenze, 16 marzo 2024 – Riprogettare il mondo attraverso il guardaroba e fare dell’abito il proprio habitat, il segno di riconoscimento di ogni identità. I giovani chiedono anche questo alla moda, oltre alla sostenibilità e al rispetto delle regole etiche del lavoro, con un interesse crescente verso tutto quello che profuma di unicità ed artigianalità. I tempi dei look esagerati, del massimalismo al potere nel fashion, sono tramontati a tutto vantaggio di una maggiore consapevolezza di valori, ideali, attese.

Di questo e anche di molto di più si è parlato per due giorni durante il convegno di Future For Fashion, giunto alla terza edizione, in Sala Bianca a Palazzo Pitti su “L’anima del consumatore”, concluso ieri e promosso da Confindustria Toscana Centro e Costa Firenze Livorno Massa Carrara e dal Centro di Firenze per la Moda Italiana coi loro rispettivi presidenti Maurizio Bigazzi e Antonella Mansi. Due intense giornate, ieri e oggi, di dibattiti e testimonianze coordinati dai giornalisti Maria Silvia Sacchi e Simone Marchetti, per fare il punto sui rapporti tra prodotto e cliente, in una fase non facile per il business della moda dopo l’euforia del 2022, anno dopo il Covid e i primi sei mesi del 2023 altrettanto euforici, poi nel secondo semestre dell’anno scorso una flessione che perdura anche in questi primi mesi del 2024.

Focus anche sui giovani soprattutto gli studenti delle scuole fiorentine protagonisti di tavole rotonde coordiante da Sara Sozzani Maino, Mattteo Ward e Angelo Figus per quella che il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha chiamato “distretti della formazione” che vanno aggiunti a quelli produttivi rilevantissimi nell’hinterland fiorentino e in tutta la Toscana. “Questo di FFF è un cantiere del futuro a cui tanti giovani qui hanno contribuito”, ha detto la presidente del CFMI Antonella Mansi che ha letto un messaggio di saluto e augurio per il convegno del Ministro delle imprese e del Made in italy Adolfo Urso che ha ricordato come il comparto moda rappresenti il secondo settore manifatturiero. E che la filiera dello stile e la sua tutela sia molto importante lo ha sottolineato anche Alfonso Dolce, Ceo di Dolce e Gabbana ricordando come il brand si appresti a celebrare i suoi 40 anni di storia con una grande mostra a Palazzo Reale a Milano dal 7 aprile prossimo dal titolo significativo “Dal cuore alle mani”.

“Il prodotto moda oggi veste uno stile di vita e noi vogliamo continuare ad essere artigiani della filiera con aziende che ci credono, fatte di persone.E noi abbiamo nel mondo 5.500 dipendenti, dei quali il 50% sono in Italia”, ha detto Dolce. Di Intelligenza Artificiale si è parlato con Benedetta Conticelli, Ceo di The Land of Fashion che raduna molti outlet in Italia con 17 milioni di visitatori, Carlo Capasa invece Presidente di Camera nazionale della moda italiana ha detto che ci sono 3 guerre in corso e 70 elezioni nel mondo, fatti che pregiudicano vendite e produzioni di moda. “C’è una forte crisi dei consumatori cinesi e questo condiziona i mercati _ dice Carlo Capasa : ma si sa che nei prossimi anni ciononostante la moda italiana crescerà del 20%.Oggi in Italia ci sono 60.000 imprese e 600.000 lavoratori nel settore e sempre più dovremo sostenere le piccole e medie aziende. Vanno poi seguite con attenzione le regole sulla sostenibilità, spesso molto onerose, dettate dalla Comunità europea”.

Molto fiducioso poi Capasa di riuscire a conquistare un giorno in più nel calendario delle sfilate milanesi, e la conferma sarà tra pochi giorni. Di geopolitica e del rapporto tra moda e potere e stili di vita ha parlato Dario Fabbri analista geopolico e direttore Domino, concentrandosi su quanto e fino a quando il lusso occidentale potrà essere attrattivo per i nuovi ricchi del pianeta che arrivano da paesi molto lontani con civiltà molto distanti dalle nostre. “Fai business bene se conosci la cultura di un paese non come succedeva nei tempi pioneristici del passato” ha spiegato Sergio Tamborini presidente di Sistema Moda Italia, auspicando la risoluzione nelle trattative del rinnovo del contratto del Tessile Abbigliamento. Molto apprezzato l’intervento di Micaela Le Divelec, Board Director e Membro Advisory Board, con lunga e prestigiosa esperienza in Gucci fin dai tempi di Investcorp e di Tom Ford. Poi è stata amministratore delegato di Salvatore Ferragamo.

“Il dialogo tra i manager e gli investitori è fondamentale _ ha detto Le Divelec _ e a volte le posizioni troppo rigidi degli analisti possono nuocere ai brand”. Con Michaela Le Divelec si è parlato anche delle donne ai vertici della moda mondiale, della loro leadership e del fatto che i verticismi con una persona che decide e 99 che eseguono sono anch’essi qualcosa di negativo. “La creatività oggi soffre perché manca un po’ di anima”, ha concluso Le Divelec. A chiudere il convegno di Future For Fashion uno degli ideatori e organizzatori, Niccolò Moschini vicepresidente della sezione moda di Confindustria Toscana e membro del Cda di Pitti Immagine. “”Firenze intende tornare ad essere il laboratorio della moda e il nostro convegno va in questa direzione _ ha detto Niccolò Moschini _ dobbiamo fare squadra, specie in Toscana dove c’è ancora una filiera prestigiosa che va difesa e sviluppata”.