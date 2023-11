Fusione comunale. L’anniversario

Festa per l’anniversario della riunificazione. A cinque anni dal referendum che portò al Comune unico di Barberino Tavarnelle, la comunità si ritrova all’Abbazia di Badia a Passignano per celebrare la ricorrenza. La festa di "compleanno" è oggi a a partire dalle 17. Una festa per un percorso e un progetto collettivo, sancito dal sì alla fusione che ha permesso all’amministrazione di incrementare i contributi e realizzare interventi programmati sul fronte dei servizi, degli investimenti, dell’abbattimento della spesa pubblica e dell’ottimizzazione delle risorse. Previsti gli interventi del sindaco David Baroncelli, del consigliere comunale Edoardo Nesi, presidente della Commissione ricorrenze civili, di Federico Ignesti, responsabile Anci per i Comuni fusi e del docente universitario Zeffiro Ciuffoletti e la partecipazione del presidente della Regione Eugenio Giani. In questa occasione sarà consegnato l’emblema araldico del nuovo comune ai sindaci e ai presidenti del Consiglio comunale emeriti dei comuni di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa e alle associazioni del territorio. Dal 1 gennaio 2019 il Comune dunque è tornato a gestire il territorio come un unico ente, dopo essere stato per 126 anni diviso in due distinte amministrazioni. Il processo di fusione è stato richiesto e votato con un sì netto dalla comunità: a Tavarnelle si è espresso a favore l’82% dei cittadini, a Barberino il 67.74%. Il Comune di Barberino Tavarnelle ha una superficie pari quasi a 123 kmq e conta circa 12mila abitanti.

Andrea Settefonti