Firenze, furto da 50mila euro. Svaligiata villetta in collina

Firenze, 27 aprile 2022 - Un bottino davvero ricco, costituito da gioielli in oro e diamanti e orologi di lusso, per un valore stimato di oltre 50mila euro. E' il frutto del colpo messo a segno martedì pomeriggio in una villetta sulle colline di Firenze.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che indaga sul furto, i ladri sarebbero entrati senza forzare nulla, mentre la coppia di proprietari si trovava nei pressi dell'abitazione per effettuare alcuni lavori di manutenzione. Una volta entrati nella casa i malviventi hanno rovistato nelle stanze, portando via i preziosi trovati nelle camere da letto. Sul posto ieri intorno alle 18,30 è intervenuto anche personale della polizia scientifica per i rilievi del caso.