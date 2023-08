Firenze, sventato furto a una tabaccheria: denunciato 17enne

Firenze, 6 agosto 2023 - Tentano di scassinare una tabaccheria a Rifredi (Firenze) ma vengono messi in fuga dalla polizia di Stato. Fermato e denunciato un 17enne tunisino.

È successo intorno alle 3.30 quando è arrivato l'allarme da parte del titolare di un esercizio in via Giuliani. Le volanti della Questura sono arrivate subito e i malviventi sono fuggiti.

Dopo ricerche in zona gli agenti hanno rintracciato in viale Morgagni un 17enne tunisino, subito riconosciuto come uno dei fuggitivi che pochi attimi prima avrebbero tentato il colpo nella tabaccheria della zona. Il giovane è stato sottoposto a fermo per identificazione, poi è stato denunciato per tentato furto e infine riaffidato a chi ha svolge funzione di genitore.