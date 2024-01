Ruba al supermercato e con un coltello minaccia la guardia giurata: arrestato 38enne

Firenze, 25 gennaio 2024 – E’ uscito da un supermercato di via Pisana con oltre 150 euro di merce non pagata, tra la quale diversi alcolici. Protagonista della vicenda un cittadino nigeriano di 38 anni. L’uomo è stato inseguito in strada dalla guardia giurata, in un primo momento spintonata dal 38enne che tentava di fuggire con il “bottino”.

La situazione è degenerata quando un passante si è avvicinato per aiutate il vigilantes. A quel punto il 38enne ha estratto un coltello a serramanico di circa 20 centimetri per poi allontanarsi.

Sul posto in poco tempo sono arrivati gli agenti della questura che hanno rintracciato , a circa 150 metri dal supermercato, un uomo che corrispondeva alle descrizioni fornite dalle vittime dell’aggressione.

L’uomo, alla vista della volante, avrebbe cercato riparo dietro a un’auto in sosta. Ma appena gli agenti si sono avvicinati per il controllo, il sospetto ha tirato (nuovamente) fuori il coltello. Data la situazione i poliziotti hanno estratto il “taser” in dotazione alle forze di polizia e, senza premere il dito sul grilletto, sono riusciti a convincere l’uomo a gettare a terra il coltello che è stato subito sequestrato, mentre la busta con quanto precedentemente trafugato è stata ritrovata vicino al supermercato. Il cittadino nigeriano è quindi finito in manette e subito dopo a Sollicciano, con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.