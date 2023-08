Novoli, colpo nella notte: rubati 160 pacchetti di sigarette, un arresto

Firenze, 31 luglio 2023 – Un 27enne senegalese è stato arrestato dalla polizia: nella notte ha messo a segno un colpo in un negozio a Novoli, portando via la bellezza di 160 pacchetti di sigarette insieme a un complice che è riuscito a scappare.

Intorno all’una e mezza i due uomini sono entrati nell’esercizio commerciale forzando la porta d’ingresso, dopo alcuni minuti sono usciti con in mano un grosso sacco nero, cercando poi di dileguarsi in sella a due biciclette. Gli agenti hanno subito individuato uno dei due, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. Dopo un breve inseguimento i poliziotti hanno fermato l’uomo che, a seguito dei controlli, è stato trovato in possesso di 15 pacchetti di sigarette. Lungo la strada hanno poi recuperato un grosso sacco nero contenente altri 144 pacchetti tra sigarette e tabacco.