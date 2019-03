Barberino Tavarnelle (Firenze), 1° marzo 2019 - Ladri senza scrupoli, non si sono fermati neppure davanti alla scritta “onlus”, quando nella notte fra martedì e mercoledì si sono introdotti nella sede di Tavarnelle de La Racchetta. Un vero e proprio presidio per il territorio, con attività mirate legate all'antincendio boschivo e alla protezione civile, spesso in situazioni di emergenza o prevenzione, in collaborazione con altre associazioni del luogo.

A pochi giorni dall'accaduto c'è grande amarezza fra i volontari che adesso fanno la conta dei danni. “Ci siamo accorti del furto – racconta il responsabile operativo antincendi boschivi, Paolo Barbetti – soltanto nel pomeriggio del giorno successivo, quando abbiamo fatto ritorno alla base, allertando subito i carabinieri che hanno fatto tutti i rilievi del caso”.

I malviventi si sarebbero introdotti dal retro, rompendo prima il vetro di una finestra – sarebbero fra l'altro rimasti feriti tanto da lasciare delle tracce di sangue sul pavimento – e scardinando poi la serratura di una porta. “Una volta dentro – prosegue Barbetti – hanno tentato di scassinare la macchinetta delle bevande, ma non ci sono riusciti perché è blindata. Si sono quindi diretti nella stanza adiacente dove hanno aperto un armadietto chiuso con un lucchetto e prelevato quasi tutto il contenuto, ovvero anfibi e guanti usati per gli incendi boschivi. Nello stesso locale hanno individuato la cassaforte che è stata svuotata, così come una scatola contenente un fondo cassa, per un totale di circa 200 euro”.

Non contenti hanno “fatto visita” anche al magazzino. “Qui – dice ancora il volontario - hanno rubato due motoseghe seminuove, nonché arnesi e utensili vari”. Da una prima stima il danno ammonterebbe a quasi 2000 euro. Oltretutto i ladri si sarebbero introdotti anche nel chiosco del campo sportivo adiacente, tagliando la rete. “Fortunatamente – spiega il presidente dell'Asd San Donato Tavarnelle, Andrea Bacci – in cassa non c'era niente. Così si sono limitati a prelevare un paio di bibite”.



“La cosa che lascia più amaro in bocca – fa notare Barbetti – è che non ci sia più rispetto nemmeno per delle realtà associative che svolgono volontariato. La Racchetta, ad esempio, è sempre in prima linea sul territorio per fronteggiare le emergenze, come quelle legate alla neve o ad allagamenti sul territorio, con interventi mirati in ausilio alla popolazione, per evitare danni a cose e persone”.



Intanto, dopo l'accaduto, si pensa già a qualche iniziativa per rifondere il danno subito. “Abbiamo chiesto un aiuto alla nostra sede regionale - conclude Barbetti – ma non escludiamo la possibilità di realizzare una raccolta fondi. E, ovviamente, facciamo appello al buon cuore dei cittadini”.