Firenze, furto nel centro commerciale ai danni di una donna incinta: ladro bloccato dai clienti

Firenze, 27 aprile 2024 – La Polizia di Stato ha arrestato nei pressi di un esercizio commerciale in viale Talenti, un cittadino romeno di 32 anni accusato di furto aggravato. A vivere la disavventura, sarebbe stata una donna in dolce attesa che, mentre stava effettuando degli acquisti nel negozio, si sarebbe accorta che qualcuno le stava sfilando lo smartphone dalla tasca del giubbino. Lo sconosciuto, a questo punto, si sarebbe velocemente allontanato in direzione dell’uscita, ma le grida d’aiuto della vittima hanno subito allertato gli altri clienti che, immediatamente, le sono corsi in aiuto facendo fronte comune proprio per evitare che l’uomo uscisse dell’esercizio.

Immediato l’intervento delle volanti di via Zara che hanno subito fermato il presunto autore del gesto che prima di essere definitivamente bloccato, secondo quanto ricostruito, sarebbe riuscito a far sparire apparentemente nel nulla il bottino del colpo. Nel frattempo il telefonino, una volta fatto squillare, è stato ritrovato nella tasca di un paio di pantaloncini in esposizione ed è subito tornato nelle mani della legittima proprietaria che fortunatamente non ha riportato lesioni di alcun tipo. Si precisa tuttavia che l’effettiva responsabilità della persona arrestata nonché la fondatezza delle ipotesi d'accusa a suo carico, dovranno essere sempre valutate nel corso del successivo processo e che al momento la stessa è comunque assistita da una presunzione di innocenza.